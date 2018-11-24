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İsim listesi ele geçirildi... Güvenlik güçleri o teröristlerin peşinde!

Batman'da öldürülen teröristin üzerinden Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesine gönderilecek teröristlerin listesi çıktı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:07
İsim listesi ele geçirildi... Güvenlik güçleri o teröristlerin peşinde!

Yenişafak gazetesinden Şahin Şen'in haberine göre, Batman Beşiri'de 31 Ekim gecesi öldürülen teröristin örgütün bombacısı olduğu ve şehre saldırı düzenlemek için geldiği belirlendi. PKK'nın öldürülen bombacısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Teröristin üzerindeki dokümanlarda, örgütün Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesine göndereceği PKK'lıların kimlik bilgilerine ulaşıldı.

PKK’nın Kuzey Irak, Suriye, Ermenistan ve Yunanistan’daki kamplarında bulunduğu tespit edilen teröristin bomba eğitmeni olduğu belirlendi. Kamplarda bomba yapım eğitimi veren teröristin, eylemleri geçekleştirecek canlı bombaları da özel olarak eğittiği tespit edildi. Kuzey Irak’tan Batman’a gelen teröristin öldürüldüğü gece de Mardin’de 250 kg PETN'le yakalanan 3 PKK'lı teröriste patlayıcının sevkiyat talimatını verdiği ortaya çıktı.

İsmi henüz açıklanmayan teröristin, örgüt elebaşı Karayılan">Murat Karayılan’dan direkt talimat aldığı da belirlendi. Teröristin bizzat eğitim verdiği canlı bombalara eylemler düzenletmeyi planladığı tespit edildi. Güvenlik güçleri teröristin üzerinden çıkan listedeki isimlerin peşine düştü.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 08:07
  1. Batman
  2. Mardin
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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