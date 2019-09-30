İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı!

Olay, İstanbul Sabiha Gökçen Havavalima'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan vatandaşı, 23 yaşındaki Giorgi Menabdişvili, eşi ve çocuğu ile birlikte İtalya'da yaşayan ve kanser hastası olan annesini ziyarete gitti.

İtalya dönüşü Samsun'da yaşayan kayınvalidesi Hatuna Darçiya'yı ziyarete gelmek isteyen Gürcü genç, İtalya'dan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Havalimanında Kocaeli ilinde işlenmiş hırsızlık suçundan dolayı hakkında gözaltı kararı olduğu ileri sürülen Gürcü genç, polis tarafından eşi ve çocuğunun yanında gözaltına alında alındı. Türkçe bilmediği için derdini anlatamadığı ileri sürülen Giorgi Menabdişvili, tutuklanarak cezaevine konuldu.

5 gün Maltepe Cezaevinde, 10 gün de Tekirdağ Cezaevi'nde kalan Giorgi Menabdişvili'nin başına gelen olayı öğrenen Samsun'da yaşayan kayınvalidesi Hatuna Darçiya, bir yanlışlık ihtimali olduğunu belirterek Samsun Barosu avukatlarından Gökmen Keskinsoy'dan yardım istedi.

Avukat Keskinsoy, yaptığı araştırmada Giorgi Menabdişvili'nin kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyıp aynı doğum tarihli olan ancak anne ve baba adları farklı olan bir başka Gürcistan vatandaşının yerine yanlışlıkla tutuklandığını tespit ederek, gerekli adli girişimler sonucu Giorgi Menabdişvili'nin serbest bırakılmasını sağladı.

Samsun'a gelen Giorgi Menabdişvili, yaşadığı olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ve haksız yere 15 gün cezaevinde kaldığını belirterek, hakkını aramak için hukuki süreç başlattığını söyledi.