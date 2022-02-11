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Ekonomi Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Işık Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör alacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 14:37:00 -
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuracak  adayların,  Işık  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesinin 9. maddesinde belirtilen evrakları; 6 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek   ilanın   yayın   tarihinden   itibaren   15   gün   içinde   Rektörlüğe   bizzat   başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yurt  dışından  alınmış  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin  onaylanmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ

Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No: 2 Şile / İstanbul

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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