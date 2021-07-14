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Ekonomi Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 14:50:00 -
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Işık Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Işık Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi alınacak.

İlan Tarihi: 08.07.2021
İlan Bitiş Tarihi: 22.07.2021

Başvuru Adresi: Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No: 2 Şile / İstanbul

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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