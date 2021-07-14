Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Işık Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Işık Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Işık Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi alınacak.
İlan Tarihi: 08.07.2021
İlan Bitiş Tarihi: 22.07.2021
Başvuru Adresi: Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No: 2 Şile / İstanbul
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