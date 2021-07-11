Işık Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacak.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile ilgili Akademik Birime yapılmalı. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar tarafımıza ulaşmış olması gerekmekte. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

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