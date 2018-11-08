Işık kirliliği uykumuzu zehir ediyor..

Daha kötü uyuyoruz, daha uykusuz geceler geçiriyoruz. Elektrik uykuyu çok ciddi etkiliyor. Kötü uyumamızın önemli bir sebebi ışık kirliliği.

Aydınlanma araçları melatonin salgılanmasını sürekli baskılıyor. Sağlıklı bir uyku için ortamın tamamen karanlık olması gerek. Özellikle çocukların odalarına kesinlikle gece lambası koymamalısınız. Çocuk iyi bir uyku uyuyorsa neden gece kalksın ki. Kesinlikle karanlık ortamda uyumalı.

Uyku insanın temel ihtiyaçlarından biri. Uyanıkken kendinizi iyi hissetmiyorsanız ve uyku ile ilgili sorununuz varsa hekime başvurmanız gerekiyor.

Uykusuzluk yüzünden kendisini gündüz yorgun, halsiz hissedenlerin ve dikkatini toplayamayan kişilerin iş verimleri düştüğü gibi sağlıkları da ciddi tehdit altına giriyor.

İyi bir gece uykusu için çay ve kahve gibi içeceklerin ortalama 6 saat kadar önce kesilmesi gerek. Çay ve kahvenin içindeki maddeler bizdeki uykuyu başlatan merkezleri 6 saat kadar baskılıyor, bu da uykunun başlamasını etkiliyor.

Bazı kişiler uykuya başlamak için bitki çayları içmekte.Oysa bitki çaylarının uykuya iyi geldiğini kanıtlayan bilimsel bir veri yok, fakat psikolojik olarak kişinin böyle bir hissi varsa bitki çaylarının kullanılabilir.

Mesela, 'papatya çayı içiyorum, bu beni daha iyi uyutuyor' diye düşünüyorsanız o çaydan içebilirsiniz.

ÇAY DEĞİL, AYRAN ÇARE

Aslında iyi bir uyku için yatmadan yarım saat kadar önce kıvamlı bir büyük bardak ayran yeter de artar bile..



İsterseniz bir kase yoğurt da yiyebilirsiniz

Ama bir gerçek var, uykunuzu kaçıran bir aktiviteniz yoksa uykunuz geldiği zaman uyursunuz.

Çünkü uyku fizyolojik bir olaydır, isteseniz de istemeseniz de uyursunuz. Ama sağlıklı bir uykunun gerçekleşmesi için uyku hastalığınızın olmaması gerekiyor.

Uyku ilaçlarını hekim verdiği zaman, hekimin verdiği sürede ve dozda olduğu takdirde faydalı olduğunu, ancak hekimin verdiğinin ötesine geçmemek gerektiğini unutmamalısınız. Kendi kendinize uyku ilaçları kullanmayın.



Tamamen karanlık ortamda uyumalısınız

Uykunun tamamen karanlık ortamda olması gerek. Melatonin denilen bir hormon var, biyoritmi belirliyor, gece salgılanıyor. Bu melatonin hormonunun salınımının olması için uyuduğunuz ortamın tamamen karanlık olması gerekir. Ufak bir aydınlık, güneş ışığı melatonin salınımını baskılar ve uykuyu sürdüremeyiz, uyanırız.

Karanlık ve sessiz ortam uyku için en önemli faktörler. Yatak firmaları sık sık lanse eder 'Şu yatakta yatarsanız daha iyi uyursunuz' diye. Yatağın hiç önemi yok, karanlık ve sessiz ortam, bu ikisi sağlıklı uyku için yeterli..

Kadınlarda ve erkeklerde aynı oranda uykusuzluk problemi var. Halkımızın yaklaşık yüzde 10'u uykusuzluk problemi yaşamakta. Aslında bu sadece bize özgü değil. Bütün gelişmiş toplumlarda ciddi bir sorun.