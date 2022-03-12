İşi gücü bırakıp tanıtıma başladı! Reklamcı mı oldun İsmail?

Hükümet aleyhinde yaptığı propagandalarla bilinen FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, şimdi de programda tanıtım yapmaya başladı.

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, kendisine verilen ekranı adeta reklam aracı olarak kullanmaya başladı.

Programda kitap tanıtımı yaptı

Ekrana çıkardığı kitapla, "Cem Davran'dan da bir kitap diyerek." tanıtıma başlayan Küçükkaya, kitabın kapağındaki "Palyaço'nun günlüğü. En büyük cesaret iyi kalabilme çabasıdır." yazısını okudu.

Küçükkaya sözlerini, "Bu kitabı da imzalayarak bana gönderme nezaketinde bulundu. Cem Davran'a teşekkür ediyorum." ifadeleri ile tamamladı.

Cem Davran da mesajla karşılık verdi

Canlı yayındaki kendisine ilişkin kesiti Twitter hesabından paylaşan Cem Davran da, mesajında, "Ben de çok teşekkür ederim. Keyifle okumanız dileğiyle." ifadelerini kullandı.