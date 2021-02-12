İshal yapan yiyecekler nelerdir? İshale neden olan besinler

Pek çok insanda ishal sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun en büyük nedenlerinden biri de düzensiz ve dengesiz beslenmedir. İshal yapan yiyecekler fazlaca tüketildiği takdirde ishal sorunu ortaya çıkar. Ayrıca çok fazla meyve ve sebze tüketimi de ishale yol açan sebeplerden biridir. Peki ishal yapan yiyecekler nelerdir? İshale neden olan besinler hangileridir?

Günlük yaşamda sık olarak ishal problemiyle karşı karşıya kalan bireyler, ishal yapan yiyecekleri daha az tüketerek ishali engelleyebilir. İshale neden olan yiyecekleri şu şekilde sıralayabiliriz: