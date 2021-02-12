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Sağlık İshal yapan yiyecekler nelerdir? İshale neden olan besinler
Sağlık

İshal yapan yiyecekler nelerdir? İshale neden olan besinler

İshale yol açan yiyeceklerin fazla tüketilmesi durumunda ishal, kaçınılmaz hale gelir. Bu yüzden ishal yapan yiyecekleri bilip, daha dikkatli tüketildiği takdirde ishalin önüne geçilebilir. Peki ishal yapan yiyecekler nelerdir? İshale neden olan besinler hangileridir? İşte ishale yol açan yiyecekler…

Yeniakit Publisher
2021-02-12 19:49:00 -
İshal yapan yiyecekler nelerdir? İshale neden olan besinler

Pek çok insanda ishal sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun en büyük nedenlerinden biri de düzensiz ve dengesiz beslenmedir. İshal yapan yiyecekler fazlaca tüketildiği takdirde ishal sorunu ortaya çıkar. Ayrıca çok fazla meyve ve sebze tüketimi de ishale yol açan sebeplerden biridir. Peki ishal yapan yiyecekler nelerdir? İshale neden olan besinler hangileridir?

Günlük yaşamda sık olarak ishal problemiyle karşı karşıya kalan bireyler, ishal yapan yiyecekleri daha az tüketerek ishali engelleyebilir. İshale neden olan yiyecekleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  •   Karpuz,
  •   Sarımsak,
  •   Kavun,
  •   Soğan
  •   Aşırı baharatlı yiyecekler,
  •   Kızartılmış yiyecekler,
  •   Acı biber,
  •   Fast food yiyecekler,
  •   Yoğurt,
  •   Çok yağ içeren yiyecekler,
  •   Kefir,
  •   Fındık,
  •   Yeşil yapraklı sebzeler,
  •   Kiraz,
  •   Patates cipsi
  •   Kuru fasulye ve nohut yemeği,
  •   Mısır,
  •   Lahana,
  •   Şeftali,
  •   Süt ürünleri,
  •   Acı çehre tohumu.
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