İshal nasıl geçer? | İshal olan ne yemeli ne yememeli?

İshal olan kişi tedavi sürecinde hem ilaç hem de doğal yöntemler tercih edebilir. Bu süreç içerisinde sağlıklı ve doğru beslenme ile ishale müdahale etmeniz mümkündür. İshale iyi gelen besinler tüketerek kısa sürede iyi olabilirsiniz. Evde bazı yöntemler uygulayabilirsiniz. Bol bol istirahat ederek ishalden kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.

İshalin nedeni bakteri veya parazit ise doktor büyük bir ihtimalle antibiyotik tedavisi uygulayacaktır. Bunun yanı sıra her yaş grubuna ayrı olmak üzere farklı tedavi yöntemleri yapılmaktadır. Doktor onayı olmadan bebeklerde ishal ilacı veya antibiyotik tedavisine kesinlikle başlanmamalı. Hamilelikte de ishal olunması çok yaygın bir durum olarak bilinir. Bu süreçte vücuda bol sıvı alınması gerekmektedir. Hormon değişimlerinden dolayı da ani şekilde gün içerisinde ishal olmanız muhtemeldir. İshal tedavisinde ishal yapan yiyecekler ve benzerlerinden uzak durmanız büyük önem taşır. Bunların yanında da doğuştan olan bazı hastalıklar da uzun süreli ishal olmanıza neden olabilir. Buna böbrek yetmezliği gibi ciddi hastalıklar örnek olarak gösterilebilir

İshal olan neler yemesi gerekir?

Çay, soda, ayran, çinko desteği, yeşil çaylar, müshil, yoğurt, karnıyarık otu, beşparmak otu, muz, elma sirkesi, pancar, peynir, C vitamini ve magnezyum, tarhana, kabuksuz elma, havuç suyu veya taze havuç, pirinç lapası, pirinç çorbası veya pirinç suyu, patates haşlama veya püresi tüketmek ishale iyi gelecektir.

İshalken uzak durulması gereken yiyecekler nelerdir?

Asitli yiyecekler, Kuruyemiş gibi kabuklu yiyecekler, kavrulmuş fıstık ve türleri, Kahve içmek, Fazla şeker tüketilmesinden de uzak durulması gerekir.