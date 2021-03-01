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Sağlık İshal nasıl geçer? İshal için ne zaman doktora gidilir?
Sağlık

İshal nasıl geçer? İshal için ne zaman doktora gidilir?

İshale ne iyi geliyor? Zaman zaman pek çok kişi ishal sorunu yaşıyor. İshal uzun süreli ve beraberinde kusma gibi belirtiler de varsa hızla hastaneye başvurmak gerekiyor. Peki, ishal nasıl geçer? İshale iyi gelen gıdalar? İshal geçsin diye ne yenir?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 00:29:00 -
İshal nasıl geçer? İshal için ne zaman doktora gidilir?

Beslenme şekli, ilaç kullanımı ya da tüketilen gıdalar sebebiyle ishal sorunuyla karşı karşıya kalınabilir. İshal sorunu yaşam kalitesini olumsuz etkilediği için pek çok kişi bu durumdan hızla kurtulmanın yolunu arıyor. Peki, ishal nasıl geçer?

İshal nedir?

İshal, yirmi dört saatte üçten fazla sulu dışkılama veya anne sütü alan bebeklerde her zamankinden daha sık ve sulu dışkılamadır. İshalle birlikte çocuklarda kusma, karın ağrısı ateş de olabilir.

İshale sebep olanlar nedenler nelerdir?

Barsak enfeksiyonları: Virüsler, bakteriler, parazitler ve diğer mikroplar

Gıda zehirlenmesi

Diş çıkarma

Bazı gıdalara karşı hassasiyet (alerji)

Gereğinden fazla meyve ve meyve suyu (özellikle elma ve üzüm) tüketimi ve diğer ishal yapıcı gıdalar

Antibiyotik tedavisi

Üst/alt solunum yolu enfeksiyonları

Doğuştan metabolik hastalıklar

İshal nasıl geçer? İshal için ne zaman doktora gidilir?

İshal sorunuyla karşı karşıya kalan kişilerin bol su tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Aldığınız tedbirlere rağmen ishaliniz durmuyorsa; mutlaka hastaneye gitmelisiniz. Çünkü uzun süreli ishal ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

İshalin hızla kesilmesi için öncelikle pirinç lapası tüketebilirsiniz. Muz iyi bir potasyum kaynağıdır. Hızla kana karışan muz, ishalin bir numaralı düşmanıdır. Bir yemek kaşığı Türk kahvesinin üzerine limon suyu sıkın. Ardından kahveyi ağzınıza atın. Ama bu karışımı hazırladıktan sonra yanınıza mutlaka su alın. Kahveyi yutmak için suya ihtilacınız olacak. Önemli bir husus ise ishaliniz geçmedikçe her yöntemi denemeyin. Önerilerin hepsini ardı ardına yaparsanız bu kez mide sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

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