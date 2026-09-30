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Aktüel İshak Paşa Sarayı'nı bu yıl yaklaşık 200 bin kişi gezdi, yıl sonu hedefi 250 bin
Aktüel

İshak Paşa Sarayı'nı bu yıl yaklaşık 200 bin kişi gezdi, yıl sonu hedefi 250 bin

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İshak Paşa Sarayı'nı bu yıl yaklaşık 200 bin kişi gezdi, yıl sonu hedefi 250 bin

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı bu yıl yaklaşık 200 bin ziyaretçi ağırladı; İl Müdürü Erhan Ağrı yıl sonu hedefini 250 bin olarak açıkladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, yıl içinde yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sarayda yıl sonuna kadar 250 bin ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor.

Ağrı Kültür ve Turizm İl Müdürü Erhan Ağrı, sarayın yıl boyunca yoğun ilgi gördüğünü, özellikle yaz aylarında ziyaretçi sayısının arttığını söyledi. Ağrı, "Şu an 200 bin civarında ziyaretçi sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Bunu yıl sonuna kadar 250 bin olan hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz" dedi.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan yapıya her ay ortalama 25-30 bin ziyaretçi geliyor; bu sayı bazı aylarda 40-50 bine kadar çıkıyor. Ağustosta 30 binden fazla kişinin gezdiği sarayın eylül ayındaki ziyaretçi sayısı, ay tamamlanmadan 25 bine yaklaştı.

Sesli rehberlik sisteminin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor

Ziyaretçi deneyimini geliştirmek amacıyla sarayda dijital çalışmalar da yürütülüyor. Sesli rehberlik sisteminin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanırken, yapının çeşitli restorasyon ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı sürdürüyor.

Dört taç kapılı sarayda barok, rokoko ve gotik izler bir arada

Sarayda dört ana taç kapı yer alıyor. Yapı; açık bir avlu ile bu avlunun çevresine yerleşen haremlik, selamlık, cami ve zindan bölümlerinden oluşuyor.

Yaklaşık 99 yılda tamamlandığı belirtilen yapının süslemelerinde farklı dönem ve kültürlerin izleri görülüyor. Sekiz kollu yıldız, palmet, rumi ve sarmaşık motiflerinin yanı sıra barok, rokoko ve gotik üslubun özellikleri de sarayda bir arada bulunuyor.

İl Müdürü Erhan Ağrı da yapıyı Türk saray mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak tanımladı. Sarayda farklı dönemlere ait süsleme anlayışlarının bir arada görüldüğünü ifade eden Ağrı, insan, aslan ve kartal motiflerinin sembolik anlamlar taşıdığını söyledi.

"Onları her zaman büyülüyor"

Sarayda yabancı turistlere rehberlik yapan Ahmet Gülmez, yapının özellikle yurt dışından gelen ziyaretçiler üzerinde büyük etki bıraktığını ifade etti. Türkiye'nin doğusuna düzenlediği turlar kapsamında saraya yılda 6-7 kez gelen Gülmez, Avustralya, Amerika ve Kanada'dan gelen turistlerin yapıyı gördüklerinde şaşırdığını aktardı.

Gülmez, "Misafirlerimiz ülkenin doğusunda bu kadar büyük bir Osmanlı sarayı görünce çok etkileniyorlar. Doğu etkisi, Osmanlı etkisi ve barok etkisinin bir arada olduğu bir saray. Onları her zaman büyülüyor" dedi.

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