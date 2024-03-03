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Sağlık Işgın kanser hücrelerini öldürüyor! ABD'nin Üniversitesi yapılan çalışma doğrultusunda teyit etti
Sağlık

Işgın kanser hücrelerini öldürüyor! ABD'nin Üniversitesi yapılan çalışma doğrultusunda teyit etti

Yeniakit Publisher
2024-03-03 00:47:00 - 2024-03-03 00:53:57
Işgın kanser hücrelerini öldürüyor! ABD'nin Üniversitesi yapılan çalışma doğrultusunda teyit etti

Yapılan deneylerde, kanser hücrelerinin 2 günde öldüğü gözlemlendi.

Anadolu'da yüksek yerlerde yetişen, yayla muzu olarak da bilinen "ışgın"ın kanser tedavisinde önemli bir yeri olduğu görüldü. ABD'li bilim insanları, ışgından yapılacak ilaçların birkaç yıl içerisinde kanser tedavisinde kullanılabileceğini söylüyor.

Işgın sebzesi ile yapışlan deney, ABD'nin Atlanta Üniversitesi'nde iki aşama hâlinde fareler üzerinde gerçekleştirildi. Işgında bulunan parietin isimli kırmızı pigmentler kanser hücrelerine enjekte edildi. Sadece iki gün içinde kanser hücrelerinin yarısının öldüğü görüldü. Pigmentlerin modifiye edilmiş bir çeşidinin de tümörlerin gelişimini azalttığı belirlendi. Araştırmadan çıkan bu bulgu yeni bir kanser ilacının da habercisi. Uzmanlar ışgından yapılmış kanser ilacının birkaç yıl içinde kanser tedavisinde kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak her ne kadar deney sonuçları olumlu olsa da ışgının ilaca dönüştürülmesi için birçok yeni araştırma yapılması gerektiği belirtiliyor. Işgın hakkında bulunan keşif bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. İngiliz Daily Express gazetesinde "Işgın hayatınızı kurtarabilir " başlığıyla yayımlanan haber dünya basınında büyük yankı buldu.

Kuzukulağıgiller familyasından olan ışgının Latince ismi Rheum ribes. Işgın Anadolu'da ışkın, aşgın, aşkın, eşkin, eşgin, ıçgın, ıçkın, uçgun, uçkun, uşgun ve uşkun isimleriyle de biliniyor. Doğu Anadolu bölgesinde ise yayla muzu ve dağ muzu olarak da bilinen bu sebzeye yetiştiği yöreye göre Van muzu ve Hakkâri muzu gibi isimler de veriliyor. Işgın, Güneybatı Asya'nın ılıman ve subtropikal bölgelerinde yetişiyor.

Tozlaşması rüzgârlarla olan ve kendi cinsinin diğer türleriyle melezlenebilen ışgın tıbbi bitkiler sınıfına girdiğinden farmakolojik araştırmalarda çok sık kullanılıyor. Çiğ olarak yenen, zeytinyağlı, yumurtalı yemeği ve reçeli de yapılan ışkın oldukça farklı tariflerde kullanılıyor. Ancak Türk botanik bilimciler bilinçsiz ve uygun olmayan yöntemlerle toplanan ışgının Anadolu'da yok olma tehlikesi altında olduğu uyarısını yapıyor.

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