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Dünya İşgalden kurtarılan bölgelerde büyük sevinç! İlham Aliyev noktayı koydu
Dünya

İşgalden kurtarılan bölgelerde büyük sevinç! İlham Aliyev noktayı koydu

Gardaş Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerde yeni kara yollarının temelini attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:24:00 -
İşgalden kurtarılan bölgelerde büyük sevinç! İlham Aliyev noktayı koydu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere dün gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Fuzuli-Hadrut ve Hadrut-Cebrayıl-Şükürbeyli kara yollarının temelini attı.

Eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Fuzuli ve Hocavend illerini ziyaret eden Aliyev, önce Fuzuli-Hadrut kara yolunun temel atma törenine katıldı.

Aliyev törende, yeni yolların yapımının işgalden kurtarılan bölgelerin imarında büyük önem taşıdığını belirtti.

Tören sonrasında Hocavend ilinin Hadrut kasabasına giden Aliyev, burada göndere Azerbaycan bayrağı çekti.

Aliyev Hadrut'ta, Cebrayıl iline uzanacak ve Şükürbeyli köyünde Hacıgabul-Mincivan-Zengezur Koridoru kara yolu ile kesişecek 43 kilometrelik yeni yolun da temelini attı.

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