İşgalcilerden saldırı! İşgalci Yahudilerden Filistinlilere saldırı

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi’nin Batı Yaka’nın kuzeyindeki Nablus kenti ile El-Huvvara beldesi arasındaki yoldan araçlarıyla geçen Filistinlilere, taş ve sopalarla saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırıda çok sayıda aracın zarar gördüğünü aktaran Daglas, yaralananın olmadığını ifade etti. Daglas, söz konusu saldırıyı kınadığına vurgu yaparak, işgalci Yahudilerin saldırıları nedeniyle Batı Yaka’daki Filistinlilerin artık ne evlerinde ne de yollarda güvende olduğuna dikkati çekti.