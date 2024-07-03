İşgalciler Batı Şeria'da yasadışı yerleşim biriminin inşasını onayladı
İşgal makamları, Batı Şeria'da 5 bin 300 yeni yasadışı yerleşim biriminin inşasını onayladı.
İşgal makamları, Batı Şeria'da 5 bin 300 yeni yasadışı yerleşim biriminin inşasını onayladı.
İşgal rejiminin sivil yönetimi yüksek planlama komitesi, Batı Şeria topraklarında kurulan yerleşim birimlerinde 5 bin 300 yeni yasadışı yerleşim biriminin inşasını onayladı.
İşgal medyasına göre inşaata onay verilecek yerleşim birimleri arasında, Nablus'ta 186 yerleşim biriminden oluşan "Alon Moreh", El Halil'de 240 yerleşim biriminden oluşan "Kiryat Arba" ve Ramallah'ta 435 yerleşim birimiyle "Neria" yerleşim birimleri bulunuyor.
İşgal medyası, geçtiğimiz bir buçuk yılda toplam yeni onaylı yerleşim birimi sayısının 24 binin üzerine çıktığını da bildirerek, 2020 ile 2022 yılları arasında 20 binden az yerleşim biriminin inşaatına onay verildiğini kıyasladı.
Geçen ayın sonunda işgal hükümeti Batı Şeria'da 5 yerleşim yerinin yasallaştırıldığını duyurmuştu. (İLKHA)
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