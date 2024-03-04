İşgalciler, Batı Şeria'da bir şehidin evini patlayıcılarla yıktı

İşgalci siyonist ordu, geçen yıl Ürdün Vadisi operasyonu gerçekleştiren şehit Muaz El Mısri'nin evini patlayıcılarla yıktı.

Filistin kaynaklarıı, işgal kuvvetlerinin Nablus şehrine çeşitli yönlerden baskın düzenlediğini, Tal Caddesi'ndeki El Mısri ailesinin evini kuşattığı, El-Mahfiya mahallesini çevreleyen sokaklara mevzilendiğini, keskin nişancıların ise bazı binalara konuşlandığını bildirdi.

İşgal kuvvetlerin, binayı boşalttıktan sonra şehit Muaz El Mısri'nin dairesine bombalar yerleştirip evi patlattı.

Bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığı, işgal kuvvetlerinin saldırıları sonucu 15'den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

Şehit Muaz El-Mısri ve arkadaşı şehit Hasan Kattanani, 7 Nisan 2023'te Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Hamra bölgesinde düzenlenen silahlı saldırı operasyonunda üç işgalci siyonist yerleşimciyi öldürmüştü.

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Hamas hareketinin askeri kanadı El Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirilen operasyon, işgal askerlerinin camide itikafa girenlere yönelik saldırısına ve Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'daki kadın murabıtlara saldırısına yanıt olarak düzenlenmişti.

El-Mısri ve Kattanani, 4 Mayıs 2023'te Nablus'un Eski Şehir bölgesinde bir evi kuşatan işgal kuvvetleriyle girdikleri silahlı çatışmada şehit olmuş, evin sahibi İbrahim Ahmed Cabr de onlarla birlikte şehit olmuştu.

İşgalciler, daha sonra şehit Kattanani'nin eski Askar kampındaki evini yıkmıştı.

İşgalci siyonistler, işgal ordusunun Filistin halkına karşı devam eden suçlarına yanıt olarak gerçekleştirilen direniş operasyonlarının ardından bir “intikam davranışı” olarak Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilerin evlerini yıkma politikası izliyor.

(İLKHA)