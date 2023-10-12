İşgalci olduklarını böyle itiraf etti: 'Beni öldürmezseniz...'
Aksa Tufanı" operasyonu kapsamında esir alınan işgal rejiminin sözde askerinin medyaya yansıyan "Beni öldürmezseniz topraklarınızı terk edeceğim" görüntüleri, Filistin'de işgalci olduklarını gösterdi.
Aksa Tufanı" operasyonu kapsamında esir alınan işgal rejiminin sözde askerinin medyaya yansıyan "Beni öldürmezseniz topraklarınızı terk edeceğim" görüntüleri, Filistin'de işgalci olduklarını gösterdi.
Direnişçiler tarafından esir alınan işgal rejiminin sözde bir askerinin yalvarış görüntüsü medyada yayımlandı.
Yayımlanan görüntüde ağlayarak yalvaran işgalci, "Lütfen beni öldürmeyin. Eğer beni bırakırsanız size söz veriyorum, ülkenizi terk edip, başka bir ülkeye gideceğim." sözleriyle Filistin'de işgalci olduklarını dünyaya gösterdi.