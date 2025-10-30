  • İSTANBUL
Dünya İşgalci Netanyahu dinlesin! Eski İsrail başbakanı Olmert’ten Gazze itirafı
İşgalci Netanyahu dinlesin! Eski İsrail başbakanı Olmert’ten Gazze itirafı

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Gazze Şeridi’nin Filistin topraklarının bir parçası olduğunu vurguladı. Dün Fransa’nın başkenti Paris’te başlayan “8. Paris Barış Forumu” ise devam ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te dün başlayan "8. Paris Barış Forumu" devam ediyor.

Olmert, forum kapsamında dün düzenlenen "Ateşkesten Kalıcı Barışa: İki Devletli Çözüme Doğru" başlıklı oturuma katıldı.

Gazze'yi kontrol edecek yeni hükümetin Filistinli olması gerektiğini söyleyen Olmert, "Gazze, Filistin'in bir parçası. İsrail'in bir parçası değil." ifadelerini kullandı.

Olmert, Filistin halkı için "siyasi bir ufuk" olması gerektiğini vurgulayarak "Bunun için çabalamalıyız ve buna ulaşmayı istemeliyiz." dedi.

