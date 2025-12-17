Grip olmamak için doğal kaynaklar neler var? Uzmanı vatandaşa uyarı: Şimdi hemen önlem alın

Grip enfeksiyonu geçen yıllara göre Türkiye’ye bu sezon daha erken geldi ve vakalar hızla artmaya başladı. İstanbul’da çok sayıda hasta var. Çocuklar daha ağır geçiriyor.

Ülkede grip en tepeye, aralık sonu-ocak ile şubatta çıkıyor. Mart ve nisanda azalmaya başlıyor. Mayısta tek tük vakalar oluyor.

ŞİMDİ HEMEN ÖNLEM ALIN

Telegraph’a konuşan mikrobiyom bilimcisi diyetisyen Dr. Emily Leeming düzenli el yıkamak ve grip aşısı olmak hastalık riskine karşı şart. Öte yandan bazı yiyecek ve içecekler de hastalığı önlemek ve hastalık süresini kısaltmak için önemli.

Doktorun önerdiği tavsiyeler

Yeşil çay (Grip olmayı önlemek için)

Ekmeğe sürülmüş Marmite (Marmite bira mayası artığından yapılan İngiliz besini. Kızarmış ekmeğin üzerine sürülen bu ürünü doktor B vitamini kaynağı olması nedeniyle öneriyor)

Brokoli çorbası (C vitamini nedeniyle)

Bal (Boğaz ağrısına birebir)

Yaban mersini (Flavonoid takviyesi almak grip ve benzeri hastalıklara karşı öneriliyor)

D vitamini takviyesi

Ayrıca doktora göre grip olduğunuzda bol bol dinlenmek de şart.