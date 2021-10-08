  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İşgalci İsrail'le normalleşmeye karşı çıktılar! Güvenlik güçleri müdahale etti
Dünya

İşgalci İsrail'le normalleşmeye karşı çıktılar! Güvenlik güçleri müdahale etti

Bahreyn'in başkenti Manama'da işgalci İsrail ile normalleşme karşıtı gösterilere Bahreyn güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 21:35:00 -
İşgalci İsrail'le normalleşmeye karşı çıktılar! Güvenlik güçleri müdahale etti

Bahreyn'in başkenti Manama'da işgalci İsrail ile normalleşme karşıtı gösterilere Bahreyn güvenlik güçleri müdahale etti.

Bahreynli aktivistler sosyal medya hesaplarında, başkent Manama'da Bahreyn-İsrail normalleşmesini protesto eden Bahreynlilere güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin açıklama ve görüntüler paylaştı.

Söz konusu paylaşımlarda, Filistin bayrakları taşıyan ve İsrail ile normalleşme karşıtı sloganlar atan göstericilere güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı bombalarla müdahale ettiği görüntüler yer aldı.

Çok sayıda protestocunun gözaltına alındığı kaydedilen açıklamalarda, güvenlik güçlerinin göstericilerin toplandığı Ras er-Rumman bölgesinde geniş önlemler aldığı aktarıldı.

Bahreyn'de normalleşme karşıtı gösteriler

İşgalci İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Bahreyn'de normalleşme karşıtı gösteriler, 19 Ekim'de terörist İsrail'den yapılan ilk resmi ziyaretin ardından başlamıştı.

Geçen hafta İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ülkesinin Manama Büyükelçiliği'nin resmi açılışını yapmasının ardından da başkentte gösteriler düzenlenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay