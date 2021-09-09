  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İşgalci İsrail'in doğuma günler kala şartlı tahliye ettiği hamile Filistinli doğum yaptı
Hindu dini liderin bagajından insan kafatası çıktı
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Duyurdular! TikTok'a 6 milyar avroluk dava
Dünya İşgalci İsrail'in doğuma günler kala şartlı tahliye ettiği hamile Filistinli doğum yaptı
Dünya

İşgalci İsrail'in doğuma günler kala şartlı tahliye ettiği hamile Filistinli doğum yaptı

Terörist İsrail'in bir hafta önce serbest bıraktığı Filistinli hamile tutuklu Enhar ed-Diyk (25), bugün işgal altındaki Batı Şeria’da çocuğunu dünyaya getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 19:05:00 -
İşgalci İsrail'in doğuma günler kala şartlı tahliye ettiği hamile Filistinli doğum yaptı

İşgalci terörist İsrail'in bir hafta önce serbest bıraktığı Filistinli hamile tutuklu Enhar ed-Diyk (25), bugün işgal altındaki Batı Şeria’da çocuğunu dünyaya getirdi.

Eşi Sair el-Hacce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Enhar’ın Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki bir hastanede doğum yaptığını ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Hacce, eşinin sezaryen doğumla bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini ve adını "Alaa" koyduklarını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Nimet beldesi sakinlerinden Enhar ed-Diyk, bölgedeki bir yerleşim biriminde Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu suçlamasıyla yaklaşık 5 ay önce gözaltına alınmıştı. Diyk'e, sadece eşi tarafından ziyaret hakkı tanınmıştı.

Filistinli kadın, 25 Ağustos'ta ailesine yazdığı mektup aracılığıyla çocuğunu işgalci İsrail cezaevleri dışında doğurmak için uluslararası kurumların devreye girmesi çağrısında bulunmuştu.

İşgalci İsrail mahkemesi 2 Eylül’de hamile Filistinli tutuklu Enhar ed-Diyk'in şartlı tahliyesine karar vermişti.

Mahkeme, Damon Hapishanesi'ndeki kadın tutuklunun 40 bin şekel (yaklaşık 12 bin 500 dolar) kefaletle serbest kalmasına ve Kefr Nimet beldesinde ailesinin yanında ev hapsinde tutulmasına karar vermişti.

Filistin makamlarına göre, işgalci İsrail cezaevlerinde 41'i kadın olmak üzere, yaklaşık 4 bin 850 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay