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Dünya İşgalci İsrail’den zulüm üstüne zulüm
Dünya

İşgalci İsrail’den zulüm üstüne zulüm

İşgalci barbar İsrail’in Filistin’li mazlumlara yönelik uyguladığı vahşet ve şiddet aralıksız devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri, aynı gün içinde 25 yaşındaki bir genci şehit ederken, küçük bir çocuğu da evinin bulunduğu mahalleden kaçırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 16:30:00 -
İşgalci İsrail’den zulüm üstüne zulüm

Yeni Akit  Ankara

İşgalci İsrail güçleri, aynı gün içinde 25 yaşındaki bir genci şehit ederken, küçük bir çocuğu da evinin bulunduğu mahalleden kaçırdı.

Bugün Babul Amud yakınlarında, Kudüs'ün Nablus ilçesine bağlı Salfit köyünden Muhammed Şevket Salima (25) işgalci İsrail güçleri tarafından acımasızca katledilerek şehit edildi.

Filistin Ajansı’ndan aktarılan bilgiye göre, İşgalci İsrail istihbaratı, sözde sınır muhafızları eşliğinde, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesine bağlı Bi'r Eyüp mahallesinden Kudüslü bir çocuğu kaçırdı. Çocuğun akıbetinin bilinmediği belirtiliyor.

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