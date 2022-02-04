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Dünya İşgalci İsrail'den, Ukrayna'ya nota
Dünya

İşgalci İsrail'den, Ukrayna'ya nota

Ukrayna'nın İsrail Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, Ukrayna-Rusya krizi konusunda işgalci terörist İsrail'in tavrını suçlayan sosyal medya paylaşımı üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 19:53:00 -
İşgalci İsrail'den, Ukrayna'ya nota

Ukrayna'nın İsrail Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, Ukrayna-Rusya krizi konusunda işgalci terörist İsrail'in tavrını suçlayan sosyal medya paylaşımı üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Ukrayna Büyükelçisi Korniychuk'e, sosyal medya platformu Facebook üzerinden İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'e hitaben yaptığı suçlamalar nedeniyle nota verildiği aktarıldı.

Ukrayna Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, çarşamba günü Axios haber sitesine yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapması üzerine iki ülke arasında yükselen askeri gerilimi yorumlamıştı. Lapid, “Şu anda bizim (İsrail) değerlendirmemiz, yakın zamanda şiddetli bir çatışma olmayacağı yönünde. Ayrıca orada bir dünya savaşının başlamak üzere olduğunu da düşünmüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'nın İsrail Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda, Büyükelçi Korniychuk'un Lapid'e sert tepkide bulunduğu açıklamasına yer verilmişti.

“Sayın Lapid'in 'Rusya-Ukrayna çatışması' vizyonuyla ilgili son açıklamalarından derinden dehşete düştüğünü” ifade eden Ukraynalı diplomat, şunları kaydetmişti:

“Sayın Bakan'a bunun bir çatışma değil, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan ve alaycı bir şekilde yürüttüğü bir savaş olduğunu hatırlatmak isterim. Bay Lapid'in Avrupa'nın merkezinde sekiz yıldır devam eden savaşı fark etmemiş olması utanç vericidir."

“Sayın Bakan Rus propaganda söylemini yineliyor" değerlendirmesinde bulunan Ukrayna Büyükelçisi, İsrailli bakan için, "Kendilerinin en güçlü müttefikleri olan ABD, İngiltere ve AB'nin gelecek haftalarda Ukrayna'ya geniş çaplı bir Rus askeri istilası olasılığının yüksek olduğu konusundaki rahatsız edici masajlarını görmezden geliyor." yorumunda bulunmuştu.

Korniychuk, ayrıca, "Sayın Lapid'e sadece saldırgan devletin dışişleri bakanı ile telefon görüşmesi yapmasını değil, aynı zamanda Ukrayna tarafıyla da iletişim kurmasını, Rus klişelerini kullanmak yerine gerçek resmi görmesini öneririm." ifadelerini kullanmıştı.

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