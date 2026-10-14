İşgalci İsrail’den TRT canlı yayınına küstah müdahale: Cami yangınını gizlemek istediler
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İşgal altındaki Batı Şeria’da bir caminin daha kundaklanmasını dünyaya duyuran TRT Haber ekibi, elleri silahlı İsrail askerlerinin hedefi oldu. Çevreyi araçlarla kuşatan işgalciler, canlı yayını kesip muhabir ve kameramanı silah zoruyla bölgeden uzaklaştırarak baskı ve sansürü bir kez daha gözler önüne serdi.
Batı Şeria’da işgalci İsrailliler bir camiyi daha kundakladı. Saldırıyı dünyaya duyurmak için orada bulunan TRT Haber ekibi, katil İsrail askerleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiyi kundakladı. Saldırıyı görüntülemek, gerçekleri dünyaya duyurmak için TRT Haber ekibi oradaydı.
Ellerinde silah bulunan işgalci İsrail unsurları, canlı yayına müdahale etti.
3 askeri araçla çevreyi kuşattı, TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir ve kameraman Nadir Saliba'yı bölgeden uzaklaştırdı.
İşgalci İsrail'in, gazetecilere baskısı ve engellemeleri bir kez daha gözler önüne serildi.
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