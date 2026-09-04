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Gündem İşgalci İsrail'den Batı Yaka'da yeni gaspa onay! Filistin toprağına asker postalı basıyor!
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İşgalci İsrail'den Batı Yaka'da yeni gaspa onay! Filistin toprağına asker postalı basıyor!

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İşgalci İsrail'den Batı Yaka'da yeni gaspa onay! Filistin toprağına asker postalı basıyor!

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Yaka’nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde yaklaşık 7,5 dönümlük araziye el konulmasını öngören skandal bir askeri emir çıkardı. Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Kabatiya kasabasındaki Filistin topraklarının "askeri ve güvenlik" bahanesiyle gasbedildiği bildirildi. Yayımlanan haritalar, İsrail ordusunun bu bölgede yasa dışı "Noa" yerleşimiyle bağlantı kuracak bir askeri yol ve gözetleme kulesi inşa etmeyi hedeflediğini ortaya koydu.

İsrail'in işgal altındaki Batı Yaka’nın kuzeyindeki Cenin kentinde yaklaşık 7,5 dönümlük araziye el konulmasını öngören askeri bir emir çıkardığı belirtildi.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Cenin'in Kabatiya kasabasında yaklaşık 7,5 dönümlük araziye "askeri ve güvenlik" gerekçesiyle "acilen" el konulmasına karar verdiği kaydedildi.

Askeri emirle birlikte yayımlanan harita incelendiğinde İsrail ordusunun, son bölümüne askeri kule inşa edilecek bir askeri yol yapmayı amaçladığının ortaya çıktığına vurgu yapıldı.

Söz konusu haritayla, "yeni askeri yolun", son dönemde yeni yerleşimlerin eklenmesiyle daha da genişleyen yasa dışı "Noa" yerleşiminin kuzeyinde yer aldığının görüldüğü ve bunun "tehlikeli coğrafi bir bağlantı" olduğu vurgulandı.

Bu tür askeri emirlerle daha fazla Filistin toprağının yağmalanmasının ve bölgede kapsamlı kolonyal genişlemeyi kolaylaştıracak yollar açılmasıyla altyapı inşa edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail'deki mevcut hükümet döneminde yaklaşık 109 bin 141 dönüm Filistin toprağına el konulduğunu belirtmişti. 

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