  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alayı faizci çıktı! Merkez Bankası'nın kararı sonrası kafayı çıkardılar

İP’li isim kazan kaldırdı! 'Babacan ve Davutoğlu bizi kullanıyor'

Fatih Erbakan'dan Paris İklim Anlaşması'na tepki: Asıl gaye bu

Sizde de olabilir! Son 3 ayda 2 kez bu rahatsızlığı yaşayanlar dikkat

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Ulusal para birimleri kullanılabilir

Seçimlere 1 gün kala gözaltına alınmıştı! Eski cumhurbaşkanı cezaevinde görüntülendi

Pfizer-BioNTech sonuçları açıkladı... İşte 3. doz aşının etkinlik oranı

Emine Erdoğan hakkındaki iddialar yalanlandı

Türkiye'den stratejik bölgede kritik adım! Harekete geçildi

Diyanet, sapkınların ilişkisini normalleştirenlerin hedefinde! Laikçi medyada ‘baldız, zina ve fetva’ sahtekarlığı
Dünya İşgalci İsrail tutuklamıştı! 6 yıl sonra çocuklarına kavuştu
Dünya

İşgalci İsrail tutuklamıştı! 6 yıl sonra çocuklarına kavuştu

İşgalci İsrail tarafından 2015'te tutuklandığında en küçüğü 8 aylık olan 7 evladını geride bırakan Filistinli Nesrin Ebu Kumeyl, 6 yıl sonra çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 23:25:00 -
İşgalci İsrail tutuklamıştı! 6 yıl sonra çocuklarına kavuştu

İşgalci İsrail tarafından 2015'te tutuklandığında en küçüğü 8 aylık olan 7 evladını geride bırakan Filistinli Nesrin Ebu Kumeyl, 6 yıl sonra çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İsrail hapishanesinden pazar günü serbest bırakılan ancak ailesinin yaşadığı Gazze'ye geçişine dün izin verilen Ebu Kumeyl, 6 yıldır uzak kaldığı ailesine kavuştu. Filistinli kadın Gazze'de tebrik için kurulan kabul çadırında çocukları ile birlikte kendisini ziyaret edenleri karşıladı. Ebu Kumeyl, henüz 8 aylıkken ayrılmak zorunda kaldığı 7 yaşındaki oğlu Ahmed'e ise ayrı ilgi gösterdi.

AA muhabirine konuşan Ebu Kumeyl, 6 yıllık ayrılıktan sonra çocuklarıyla ilk gecesinde hissettiklerini şöyle anlattı:

"Odalarındayken uyumadım, çocuklarımla evimde miyim diye rüya görüp görmediğimi anlamaya çalıştım. Hala çocuklarıma kavuştuğuma inanamıyorum. Her saniye onları kontrol ediyor ve kalabalığa rağmen yanımda olmalarını istiyorum."

İsrail'in Gazze'ye gelişini 3 gün geciktirdiğini söyleyen Ebu Kumeyl, "Bu sırada çocuklarımla telefonla konuşmak o anlık acımı hafifletti." dedi.

"Çocuklarıma hasretimden her gün binlerce kez öldüm"

Ebu Kumeyl, bir annenin çocuklarından bu kadar uzun süre ayrı kalmasının çok zor olduğunu belirterek, "Hapishanede çocuklarıma hasretimden her gün binlerce kez öldüm. Bir annenin neşesi, çocukları gözünün önünde büyürken onları izlemek ve gelişimlerinin her aşamasını takip etmektir." diye konuştu.

Çocuklarıyla ilk sabahını erken kalkarak değerlendirmeye çalıştığını aktaran Filistinli anne, şunları söyledi:

"Yorgunluk ve halsizliğe rağmen yeniden doğmuş gibiyim. Sabah saatlerinden itibaren çocuklarımı izledim. Kahvaltıyı erken yaptık ve bu hayatımın en güzel kahvaltısıydı. Etrafımdaki herkes 6 yıllık bir üzüntüden sonra gülüyordu."

Kardeşlerinin "küçük annesi" oldu

Annesi hapisteyken kardeşleriyle ilgilenen 17 yaşındaki Amira, 6 yıllık dönemde kardeşlerinin "küçük annesi" olduğunu ve onlarla özel bir ilişki kurduğunu ifade etti.

"Annem tutuklandığında henüz 11 yaşındaydım. Benim yaşımdaki bir kız için, emzirme, sağlık takibi gibi annenin yapacağı şeylere ihtiyacı olan bir bebeğe bakmaya çalışmak çok yorucuydu." diyen Amira, bu süreci babası ve kardeşlerinin yardımı ile yürüttüğünü belirtti.

Filistinli genç, "Yaşadığım tüm yoksunluk ve kayıp anlarını telafi etmek için her zaman annemi bekledim." dedi.

Hayfa kenti doğumlu Filistinli Ebu Kumeyl, Gazze'ye gelin olarak geldikten sonra burada yaşamaya başladı.

Ebu Kumeyl, 18 Ekim 2015'te Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerken terörist İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İşgalci İsrail makamları, Filistinli kadını "ailesini ziyaret ettiği 2014 yılında casusluk amacıyla Hayfa Limanı'nın fotoğraflarını çektiği" gibi birtakım suçlamalarla 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ebu Kumeyl'in Firas (19), Faris (18), Amira (17), Melek (15), Dalya (13), Nadin (9), Ahmed (7) adlı 7 çocuğu bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzlerce kişi hastalandı... Yeni salgın şoku! O ülkede uyarı yapıldı: Soğanlarınızı hemen çöpe atın!
Dünya

Yüzlerce kişi hastalandı... Yeni salgın şoku! O ülkede uyarı yapıldı: Soğanlarınızı hemen çöpe atın!

ABD'de 37 eyalette yüzlerce kişiyi hasta eden 'salmonella' salgınının arkasında Meksika'dan ithal edilen soğanlar çıktı. Yetkililer "Aldığın..
Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması! Muhalefete ateş püskürdü
Siyaset

Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması! Muhalefete ateş püskürdü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin politikasını eleştirerek, "8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı ye..
Rus uzman açıkladı: Türkiye bunu yaparsa bölgesel süper güç olabilir
Gündem

Rus uzman açıkladı: Türkiye bunu yaparsa bölgesel süper güç olabilir

ABD'nin F-35 savaş uçaklarını vermeyerek Türkiye'ye saygısızlık yaptığını belirten Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Türkiye'nin Rusya'dan S..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay