İşgalci İsrail, şehidin ailesini gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki İseviyye Mahallesi'nde en az 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, gözaltına alınanların çoğunun önceki gün şehit edilen 20 yaşındaki Muhammed Semir Ubeyd'in ailesinden olduğu ve aralarında bir de kadınının bulunduğu ifade edildi.

Katil İsrail zorla evlerinden çıkartıyor

İsrail polislerinin önceki gün akşam saatlerinde İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralanmış, yaralılardan Muhammed Semir Ubeyd kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Mahalle sakinleri, İsrail güçlerinin baskınlarına ve bölgede inşa edilmesi planlanan Talmudik parkın kurulması için halkın evlerinden çıkarılması uyarılarına karşı akşam saatlerinde gösteri düzenlemişti.

İsrail polisi baskına tepki gösteren 19 Filistinliyi gözaltına alırken, şehit ettiği gencin cenazesini alıkoymaya da devam ediyor.

İseviyye Mahallesi'ndeki gerginlik

Ubeyd'in öldürülmesinin ardından İseviyye Mahallesi'nde gerginlik tırmanmış, İsrail polisi dün gece yine mahalleye baskın düzenlemişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin, taş atarak tepki gösteren Filistinlilere müdahalesinde 37 kişinin plastik mermiyle yaralandığını, 7 kişinin atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini, 6 kişinin de darp edildiğini bildirmişti.

Yapılan açıklamada ayrıca İsrail polisine ilk yardım çalışmalarını önleme ve ambulansların bölgeye girişini engelleme suçlaması yöneltilmişti.