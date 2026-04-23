Dünya İşgalci İsrail ordusunun Lübnan vahşeti sürüyor: Meys el-Cebel'de mahalleleri ateşe verdiler!
İşgalci İsrail ordusunun Lübnan vahşeti sürüyor: Meys el-Cebel'de mahalleleri ateşe verdiler!

Haber Merkezi
İşgalci İsrail ordusunun Lübnan vahşeti sürüyor: Meys el-Cebel'de mahalleleri ateşe verdiler!

Katil İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel beldesine giren işgal güçleri, mahalleleri ateşe vererek evleri yerle bir etti.

Siyonist İsrail ordusu, uluslararası kamuoyunun gözü önünde varılan ateşkes mutabakatını çiğnemeye devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın verilerine göre, işgalci güçler Meys el-Cebel beldesinin batısındaki Mufeylihe Mahallesi’nde sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Sabah saatlerinden itibaren evleri ateşe veren ve işgal altındaki bölgelerde yıkım faaliyetlerini sürdüren İsrail, bölgedeki kalıcı işgal niyetini bir kez daha ortaya koydu.

İşgalci İsrail ordusunun, geçici ateşkese rağmen, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği Meys el-Cebel beldesinde evleri yaktığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabah saatlerinden itibaren Meys el-Cebel beldesinin batısındaki Mufeylihe Mahallesi'nde evlere saldırdı.

Söz konusu mahallede evleri ateşe veren İsrail ordusu ayrıca sınır hattında yer alan işgali altındaki beldelerde evleri yıkmayı sürdürüyor.

KATİL İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürerken, Hizbullah da ihlallere karşılık verdiğini açıklıyor.

‘İsrail'in var olma hakkını inkar etmek’ suçmuş! Siyonist yalayıcı Alman şaşırtmadı
‘İsrail'in var olma hakkını inkar etmek’ suçmuş! Siyonist yalayıcı Alman şaşırtmadı

'İsrail'in var olma hakkını inkar etmek' suçmuş! Siyonist yalayıcı Alman şaşırtmadı

İsrail ile işbirliği ve örgüt üyeliği suçu ile yargılandı İran'da bir idam daha
İsrail ile işbirliği ve örgüt üyeliği suçu ile yargılandı İran'da bir idam daha

İsrail ile işbirliği ve örgüt üyeliği suçu ile yargılandı İran'da bir idam daha

200 milyon dolara anlaştılar! İsrail, İran’ın delik deşik ettiği hava savunmasını yeniliyor!
200 milyon dolara anlaştılar! İsrail, İran’ın delik deşik ettiği hava savunmasını yeniliyor!

200 milyon dolara anlaştılar! İsrail, İran'ın delik deşik ettiği hava savunmasını yeniliyor!

Sosyal medyadan mesaja tepki yağdı Azerbaycan’dan Siyonist İsrail’e kutlama
Sosyal medyadan mesaja tepki yağdı Azerbaycan’dan Siyonist İsrail’e kutlama

Sosyal medyadan mesaja tepki yağdı Azerbaycan'dan Siyonist İsrail'e kutlama

Washington'da kritik saatler: Barış masası İsrail saldırılarının gölgesinde kuruluyor!
Washington'da kritik saatler: Barış masası İsrail saldırılarının gölgesinde kuruluyor!

Washington'da kritik saatler: Barış masası İsrail saldırılarının gölgesinde kuruluyor!

Siyonistler birbirlerine girdi! İsrail mahkemesinde ‘7 Ekim’ kavgası
Siyonistler birbirlerine girdi! İsrail mahkemesinde ‘7 Ekim’ kavgası

Siyonistler birbirlerine girdi! İsrail mahkemesinde '7 Ekim' kavgası

Bunlar sapik soykirimci ustilaci kyduz yahudi seriatcusi TOPLAMA SOYSUZ TERORIST.... BUNLARLA ANLASNA DEGIL DADECE IMHA ICIN MÜCADELE YAPILIR!

Soysuz sapikjar gekdiklerivyerkerecdefoksun ORTADOGUDA SAPIK TERORIST ORGÜT ISTEMIYORUZ!!!
