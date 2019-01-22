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İşgalci İsrail Mescid-i Aksa muhafızlarını uzaklaştırdı, halk ayağa kalktı!

Kudüs'te terör devleti İsrail tarafından Mescid-i Aksa görevlileri ve korumalarının uzaklaştırılması Filistinliler tarafından büyük tepki çekti. Harem'i Şerif'e görevlilerin girişlerini yasaklayan Siyonist işgalcilere karşı protesto gösterileri düzenlendi ve basın açıklamasıyla tepki gösterildi.

22 Ocak 2019 Salı 17:57
İşgalci İsrail Mescid-i Aksa muhafızlarını uzaklaştırdı, halk ayağa kalktı!

Terör devleti İsrail makamlarının, Mescid-i Aksa korumalarından bazılarının Harem-i Şerif'e girişini yasaklaması işgal altındaki Doğu Kudüs'te protesto edildi.

Aralarında Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilileri ve Harem-i Şerif korumalarının da yer aldığı Filistinli protestocular, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'nın 5 korumasının Harem'i Şerif'e girişini yasaklamasına tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa'nın kuzey doğusundaki Esbat (Aslanlı) kapısında toplanan grup adına açıklama yapan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in görevlileri ve korumalarının yanı sıra mescide gelen cemaatin de İsrail makamlarınca baskı altına alındığını söyledi.

Şeyh Kisvani, İsrail’in hem korumalara hem de Müslümanlara “zulmettiğini” vurgulayarak, zulmün kaldırılması için tüm hukuki yollara başvuracaklarını kaydetti.

Kudüs’teki Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Nasır Kavs da yaptığı açıklamada, 2018 yılında yüzden fazla Filistinlinin İsrail tarafından Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırıldığına dikkati çekerek, İsrail polisinin çok sayıda Filistinliyi Mescid-i Aksa’nın çevresindeki Eski Şehir ve Kudüs’ten uzaklaştırdığını söyledi.

"Müslümanların Mescid-i Aksa'yı koruması engellenemeyecek"

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Filistin Temsilcisi Ahmed Er-Ruveydi ise İsrail’in Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezasıyla Müslümanları Mescid-i Aksa’ya gelmelerini engellemeye çalıştığını vurgulayarak şunları söyledi:

“İsrail bu korumaları engellemekle Filistinli Müslümanların Mescid-i Aksa’ya gelmelerini engelleyeceğini sanıyor. Ancak Mescid-i Aksa’ya gücü yetebilen herkes mescide gelecek ve onu korumaya devam edecek. Dolayısıyla İsrail’in bu uygulaması bizim sadece ısrarımızı artırır. İşte görüyorsunuz mescide gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor.”

"Statüyü değiştirmeye çabalıyor"

Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırılan korumalardan birinin diğer korumalar adına okuduğu açıklamada, İsrail’in bugün Mescid-i Aksa’da uyguladığı siyasetle 1967’den bu yana devam eden statüyü değiştirmeye çabaladığına vurgu yapıldı.

Muhafızlar Siyonistlerin Kubbetu's Sahra'ya girişlerini engellemişti

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Ofisinden pazar günü yapılan açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın 5 koruması ile bir Filistinli aktiviste 4 ila 6 ay arasında değişen zamanlarla Harem-i Şerif’ten uzaklaştırılma cezası verdiğini duyurmuştu.

İsrail polisinin, geçen hafta pazartesi günü Yahudilerin dini başlığı kipayla Mescid-i Aksa içerisinde yer alan Kubbetu's Sahra'ya girmeye çalışması üzerine Harem-i Şerif'in muhafızları mescidin kapılarını kapatmıştı.

İsrail polisi, muhafızlardan Kubbetu's Sahra'nın kapılarını tekrar açmalarını ve teslim olmalarını istemiş bunun üzerine Mescid-i Aksa'da gerginlik yaşanmıştı.

Müslümanların ilk kıblesi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:57
  1. Mescid-i Aksa
  2. Esbat (Aslanlı) kapısı
  3. Harem-i Şerif
  4. Doğu Kudüs
  5. Filistinli protestocular
  6. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani
  7. İslam İşbirliği Teşkilatı
  8. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi
  9. Kubbetu's Sahra

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