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Dünya İşgalci İsrail askerleri, Kudüs'te 5 Filistinliyi gözaltına aldı
Dünya

İşgalci İsrail askerleri, Kudüs'te 5 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri, Kudüs'ün güneydoğusundaki Jabal Mukaber kasabasında aynı aileden 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 22:12:00 -
İşgalci İsrail askerleri, Kudüs'te 5 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, Kudüs'ün güneydoğusundaki Jabal Mukaber kasabasını basarak, 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Aynı aileden 5 kişiye gözaltı

İsrail askerleri, Kudüs'ün güneydoğusundaki Jabal Mukaber kasabasına akşam saatlerinde baskın düzenledi. Filistinli kaynaklar, İsrail askerlerinin bir ailenin evine zorla girdiğini ve aynı aileden 5 kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

İsrail askerlerinin baskın sırasında evdeki eşyalara zarar verdiği ifade edilirken, 5 Filistinlinin gözaltına alınma nedeni ve nereye götürüldüğü henüz bilinmiyor.

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