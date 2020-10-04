İşgalci Ermenistan'a Türkiye'den çok sert uyarı: Bölgeyi derhal terk edin

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Aktop, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden Ermenistan'ın tüm dünyanın gözü önünde bölgedeki ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerini ağır silahlarla yoğun ateş altına aldığını hatırlattı.

Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da katliam yapan Ermenistan'ın 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde bölgede barış ve huzurun tesisine engel olduğunu dile getiren Aktop, Ermeni saldırısını şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Ermenistan'ın derhal saldırılarını durdurması, yurt dışından getirdiği teröristleri geri göndermesi ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiğini vurgulayan Aktop, "Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir. Aksi takdirde her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın kendisine karşı "Türk savaş uçakları ile SİHA'ların kullanıldığı"na dair mesnetsiz iddalarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Aktop, şöyle devam etti:

"Nitekim, bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz günlerde tüm dünyaya göstermiştir. Tüm imkanlarımızla, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını kullanan, kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesi veren Azerbaycan Türkü kardeşlerinin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanında olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz."

Aktop, Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen Azerbaycanlılara Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Terörle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıklı sürdürdüğünü belirten Aktop, bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiğini dile getirdi.

Irak'tan Türkiye'ye yönelik saldırıların durdurulması konusunda kararlı olduklarının altını çizen Aktop, "Amacımız bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğimizi sağlamaktır." dedi.

Aktop, terör örgütüne yönelik icra edilen operasyonlar sonucunda 128'i eylül ayında olmak üzere 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 953 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonları neticesinde ise bugüne kadar 347 adet çeşitli cins ve çapta silah ve bu silahlara ait 133 bin mühimmat ele geçirildiğini aktaran Aktop, "Ayrıca 703 mayın, EYP tespit ve imha edilmiş, 823 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Son dönemde örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan terörist sayısında ciddi artış olduğunu belirten Aktop, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edileceğini söyledi.

Hudutların güvenliğinin her türlü hava ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığının altını çizen Aktop şu ifadeleri kullandı:

"Son bir ay içerisinde hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 103 bin paket sigara, 75 kilogram uyuşturucu, 131 bin hap, 652 cep telefonu ve 10 silah ele geçirilmiştir. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 30 binden fazla yasadışı hudut geçiş teşebbüsü olayına müdahale edilmiştir. Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan yaklaşık 60 bin şahıs yakalanmış, 362 bin şahıs hududu geçmeden engellenmiş, geri itilmiştir. Bu şahıslardan 151'inin terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir."

Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın Birleşmiş Milletler tarafından tescil edildiğini hatırlatan Aktop, Türkiye'nin amacının toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış bağımsız ve egemen bir Libya olduğunu dile getirdi.

Aktop, TSK'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Mavi Vatan'ın her köşesinde Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini vurguladı.

FETÖ'den ihraçlar

TSK'da FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini belirten Aktop, 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar 20 bin 312 personelin ihraç edildiğini bildirdi.