  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İşgalci Ermenistan kukla bir devlet!
Dünya

İşgalci Ermenistan kukla bir devlet!

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma ve gerginliği Akit’e değerlendiren Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, “Ermenistan, enerjisini, güvenliğini, Rusya’ya vermiş, halkını fakirlikle mücadele içine atmış kukla bir devlet” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:13:00 - 2020-09-29 11:15:03
İşgalci Ermenistan kukla bir devlet!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma ve gerginliği Akit’e değerlendirdi. Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısının planlı olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, “Uzun zamandır hazırlıklı ve planlı olan çalışılmış bir saldırı. Bundan önceki saldırılardan çok farklı bir boyutu var. Paşinyan yönetimi ilk göreve geldiği zaman bölgede Karabağ sorununu barış yoluyla çözeceğini ifade etmişti. Ancak iş öyle olmadı. İç siyasette kendi durumunu zayıflatmamak için olası bir seçimde, oy kaybetmemek için milliyetçi unsurlarla işbirliğine girdi. Çözümsüzlüğü iyice sonsuza götürdüler. Paşinyan’ın bu olayların fitilini ateşleyen bir konuşması oldu. Konuşmasında ‘Ermenistan Karabağ’dır’ gibi bir cümle kullandı” dedi.

“Ermenistan genç asker bulamıyor!”

Ermenistan, enerjisini, güvenliğini, Rusya’ya vermiş, halkını fakirlikle mücadele içine atmış kukla bir devlet” diyen Ayrım, “Paşinyan’da kullanılmaya çok müsait bir insan. Şimdi halkı fakirlikten dolayı, Ermenistan’ı terk ediyor. Ermenistan silahlı kuvvetleri askere gidecek genç bulamıyor. Ermenistan son saldırısıyla strateji değiştirdi. Savunmadan çıkarak Azerbaycan’dan topraklar elde etmek için taarruza geçti. Arkasında Rusya, Fransa var. Amerika şu anda suskun vaziyette. Bütün bunlara baktığımızda Azerbaycan’ın yanında Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi ‘Türkiye her türlü şartta koşulda yanında’ Türkiye bu işin bir an önce barış yolu ile çözülmesi gerektiğini ifade etmiştir” görüşünü dile getirdi.

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Survivor yarışmacısı Yasin Obuz'dan büyük rezalet!
Medya

Survivor yarışmacısı Yasin Obuz'dan büyük rezalet!

TV8'de ekranlara gelen ve yayın döneminde büyük tartışmalara neden olan Survivor'da yarışan yarışmacıların yeni rezaleti patlak verdi...
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması! Rusya detayı dikkat çekti
Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması! Rusya detayı dikkat çekti

Ermenistan'la gerilim yaşan Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine hiçbir müdahalede bulunmadığı..
Ermenistan yeni taktik uyguluyor!
Dünya

Ermenistan yeni taktik uyguluyor!

Sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıların ardından Azerbaycan'dan beklemediği karşılığı alan Ermenistan, uluslararası kamuoyunda destek ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay