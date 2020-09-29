İşgalci Ermenistan kukla bir devlet!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma ve gerginliği Akit’e değerlendirdi. Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısının planlı olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, “Uzun zamandır hazırlıklı ve planlı olan çalışılmış bir saldırı. Bundan önceki saldırılardan çok farklı bir boyutu var. Paşinyan yönetimi ilk göreve geldiği zaman bölgede Karabağ sorununu barış yoluyla çözeceğini ifade etmişti. Ancak iş öyle olmadı. İç siyasette kendi durumunu zayıflatmamak için olası bir seçimde, oy kaybetmemek için milliyetçi unsurlarla işbirliğine girdi. Çözümsüzlüğü iyice sonsuza götürdüler. Paşinyan’ın bu olayların fitilini ateşleyen bir konuşması oldu. Konuşmasında ‘Ermenistan Karabağ’dır’ gibi bir cümle kullandı” dedi.

“Ermenistan genç asker bulamıyor!”

“Ermenistan, enerjisini, güvenliğini, Rusya’ya vermiş, halkını fakirlikle mücadele içine atmış kukla bir devlet” diyen Ayrım, “Paşinyan’da kullanılmaya çok müsait bir insan. Şimdi halkı fakirlikten dolayı, Ermenistan’ı terk ediyor. Ermenistan silahlı kuvvetleri askere gidecek genç bulamıyor. Ermenistan son saldırısıyla strateji değiştirdi. Savunmadan çıkarak Azerbaycan’dan topraklar elde etmek için taarruza geçti. Arkasında Rusya, Fransa var. Amerika şu anda suskun vaziyette. Bütün bunlara baktığımızda Azerbaycan’ın yanında Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi ‘Türkiye her türlü şartta koşulda yanında’ Türkiye bu işin bir an önce barış yolu ile çözülmesi gerektiğini ifade etmiştir” görüşünü dile getirdi.