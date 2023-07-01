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Dünya İşgalci Çin'den Uygur Türklerine bayram zulmü!
Dünya

İşgalci Çin'den Uygur Türklerine bayram zulmü!

Yeniakit Publisher
2023-07-01 23:46:00 - 2023-07-02 00:00:36
İşgalci Çin'den Uygur Türklerine bayram zulmü!

Çin Devleti, uyguladığı yasaklar sebebiyle Doğu Türkistan’da bu yıl da Müslümanlara bayramını zehir etti.

Her sene olduğu gibi yine bayram namazını yasaklayan Çin, Uygurluların ailelerini ziyaret etmelerine de müsaade etmedi.

Çinliler Uygurluların ailelerini telefonla aramalarına da engel oldu.

Çin, Ramazan Bayramı'nda da aynı yasakları uygulamıştı. Çin Devleti oruç ibadetini yerine getirirken de Müslüman Uygurlulara zulmederek yasak koymuştu. Oruç tutan Uygur Türkleri tespit edilerek cezalandırılmıştı.

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