İşgalci Çin, hem çalıp yağmalıyor, hem de zehirliyor!

Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer alan 8 Kasım 2022 tarihli habere göre, Çin Demiryolları Urumçi şübesi, Çin'in kömür ve maden talebinin hızla artması dolaysıyla Doğu Türkistan'daki demiryolu altyapı inşaatını hızlandırdığı, taşıma kapasitesinide önümüzdeki süreçte daha da arttıracağını açıkladı. Bu minvalde Ocak-Ekim ayları arasında bölge kaynaklarını çalarak Çin'e 170 milyon ton Kömür rezervi kaçırdığı ortaya çıktı.

En büyük 4. kömür üretim üssü haline getirildi

Bilindiği üzere Çin’in en büyük 4. kömür üretim üssü haline getirilen Doğu Türkistan’dan Çin illerine ulaşan demiryolu yük taşımacılığında ana ürün Kömür madeni olarak ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle kaynaklar, Urumçi Kuzey İstasyonu'ndan Çin'in Jiangjunmiao bölgesine naklediliyor.

Bilgilere göre bu yıl Çin demiryolu şirketi, Doğu Türkistan'ın kömür kaynaklarını taşımak için Urumçi-Jiangjunmiao demiryolu ağını genişletmeye ve geliştirmeye hız verdi. Eskiden Tek hatlı olan demiryolu ağının, geldiğimiz noktada çift hatlı olarak değiştirildiği ve taşıma hacminin daha da büyütüldüğü, tren seferlerinin 70’ten 80’e çıkarıldığı öne sürülüyor.

Çin'in yüzde 37 ihtiyacını karşılıyor

Çin'de yakın zamanda ortaya çıkan enerji krizinin ardından Tibet, İç Moğolistan ve Doğu Türkistan gibi işgal edilen topraklardan Çin illerine enerji kaynaklarının ulaşımı hız kazandı. Doğu Türkistan'daki kömür rezervleri, Çin'in toplam kömür rezervlerinin %37'sini, Petrol ve gaz rezervlerinin de Çin'in toplam rezervlerinin %25'ini oluşturuyor.

Gözlemciler Doğu Türkistan'ın kaynaklarına ilişkin Çinlilerin açıkladığı verilerin güvenilmez olduğunu hatırlatmakla birlikte, sömürülen kaynakların Çin'in açıkladığı miktarın kat kat üstünde olduğunu söylüyor.

Sadece çalmıyor, zarar da veriyor

Ayrıca Doğu Türkistan’da 4 Ekim 2021’de yayınlanan hava kalitesi endeksine göre, Hotan, Kaşgar ve Kızılsu olmak üzere üç bölgedeki hava kalitesinin tehlike sınırına ulaştığı ve İli vilayetindeki hava kirliliğinin daha kötü olduğu, insan sağlığına daha fazla etki gösterebileceği kaydediliyor.

Uzmanlar, Doğu Türkistan’daki elektrik santrallerinde büyük çoğunluğun kömürü yakıt olarak kullandığı ve Çin'in dünyaya zehirli karbondioksiti kontrol etme sözü vermesine rağmen, Doğu Türkistan’daki enerji santrallerinin ölçeğini her geçen yıl genişlettiğini bildirdi.

Kaynak: Türkistan Press