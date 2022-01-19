İşgal topraklarında her şey aynı! Yıkım, kan, gözyaşı
Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden Mahmud Salihiyye'nin evi işgal güçleri tarafından yıkılarak yerle bir edildi. Filistinlilerin evlerinin haksız yere yıkılması üzerine bölgedeki Filistinliler protesto eylemlerine başladı. İşgal güçleri, çok sayıda Filistinliyi eylem yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
Yeni Akit Ankara
Filistinlilerin evlerinin haksız yere yıkılması üzerine bölgedeki Filistinliler protesto eylemlerine başladı. İşgal güçleri, çok sayıda Filistinliyi eylem yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
35 Filistinliyi gözaltına aldılar!
İşgal güçleri, Salihiyye ailesiyle dayanışma için Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir araya gelen Filistinli eylemcilere saldırdı. Siyonist işgal güçlerinin bu sabah Batı Şeria ve Kudüs'te gerçekleştirdiği baskınlarda 26'sı Salihiyye ailesinden olmak üzere toplam 35 Filistinli yurttaş gözaltına alındı.