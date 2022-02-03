İşgal rejimi Ramallah'ta yüzlerce Filistinlinin yuvasını yıktı!

Siyonist işgal rejimi, buldozerler ve diğer yıkım araçlarıyla köyün El-Hıssa mıntıkasına baskın düzenledi.

Burada ikamet eden Filistinlilere ait evleri ve barakaları yıkmaya başlayan işgalciler, bölgedeki Filistinlilerin, evleri yıkılanlara destek vermelerini engellemek için önceden bölgeye giriş-çıkış yolları kapattı.

1200 Filistinlinin ikamet ettiği Deir Nizam köyünün işgalci siyonistlerin günlük baskınlarına maruz kaldığı ve bu baskınlarında sürekli köyün yollarının kapatılarak giriş çıkışlara izin verilmediği öğrenildi.

Köy arazilerini gasp ederek inşa ettikleri "Halamish işgal yerleşkesi"ne yerleştirilmiş olan ve işgal rejiminin sivil çetelerini oluşturan teröristler de sık sık köye baskın düzenleyerek ahaliyi huzursuz ediyor.

İşgalci siyonistler, köy halkının içme suyu ihtiyacını temin ettiği ve tamamen bu köye ait olan su kaynağına da el koymaya çalıştığı bildirildi. (İLKHA)