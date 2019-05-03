0553 313 94 23

İşgal döneminde Turgutlu’yu anlattılar

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TUBEM) tiyatro topluluğu tarafından hazırlanan ve işgal döneminde Turgutlu’yu konu alan ‘Küllerinden Doğan Kasaba’ isimli tiyatro oyunu izleyici ile buluştu.

03 Mayıs 2019 Cuma 17:39
İşgal döneminde Turgutlu’yu anlattılar

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TUBEM) tiyatro topluluğu tarafından hazırlanan ve işgal döneminde Turgutlu’yu konu alan ‘Küllerinden Doğan Kasaba’ isimli tiyatro oyunu izleyici ile buluştu.


TURBEM Tiyatro Topluluğu Turgutlu’da bir ilki gerçekleştirerek, işgal döneminde Turgutlu’yu konu alan ‘Küllerinden Doğan Kasaba’ isimli tiyatro oyunu izleyici ile buluştu. 25 Mayıs 1919’ da başlayan Yunan işgaline karşı, Mustafa Kemal ve Türk ordusu gelene kadar kahramanca direnen Turgutlu halkını konu alan oyunun yazarı ve yönetmeni Aysel Baylan ve Gönül Özkaradayı yaparken oyun tek perde halinde sahnelendi. Oyunda Yunan egemenliği altında yaşamak zorunda kalan atalarımızı ve bu egemenliği zulme dönüştürüp Turgutlu’da yanmamış yer bırakmayan Yunanlıların acımasızlığını anlatılırken, Mustafa Kemal ve Kasabalalılar’ın vatanını savunmak için verdiği mücadelede sahnelendi. Oyunu izleyenler duygu dolu anlar yaşarken, oyuncular da dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyun sonunda Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser tiyatro ekibi adına yönetmenler Aysel Baylan ve Gönül Özkaradayı’ya çiçek takdim ederek Belediye Başkanı Çetin Akın adına oyuncalara teşekkür belgesi sundu.


TUTSO Konferans Salonu’nda sahnelenen oyunu Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri MüdürüEvren Erbaş Ser, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, daire müdürleri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda Turgutlulu tiyatro sever vatandaş izledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 17:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu
    1. İstanbul'da organize suç örgütü..
    2. Yunus timlerinin gösterisi nefesleri..
    3. MHP’li kadınlardan Türkçülük Günü..
    4. Yeşilyurt’ta ‘floresanlar atık..
    5. Şerbetçi otunun fiyatı belli oldu
    6. Güney Kıbrıs’taki seri cinayetler..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. İşgal döneminde Turgutlu’yu anlattılar
    9. Damadını silahla yaralayan sanığa 19..
    10. Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 19...
    11. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran..
    12. Ramazan’da diyabet hastalarının dikkat..
    13. Komandolardan yaralı şahine şefkat eli
    14. THY, yolcularını İstanbul..
    15. SAÜ’de İdari Personel oryantasyon..
    16. SGB’den Başkan Alemdar’a hayırlı olsun..
    17. Belediye kaldırdı polis tekrar yerine..
    18. Samsun’da 3 kişinin öldüğü silahlı..
    19. Medicana’da devir teslim
    20. Vatandaş görür görmez koştu! Anında..
    21. Avrupa'dan Gaziantep'e yardım köprüsü
    22. SANKO Okulları öğrencisi resim..
    23. Eskişehir’de sanayi-üniversite..
    24. Ticaret Bakanlığı nisan ayı veri bülteni
    25. Frankfurt Gaziantep Derneği’nden..
    26. Konya’da bulunan yavru tilki biberonla..
    27. Doğu’nun Işığı ile HKÜ’de Ayıntap..
    28. Erzurum Teknik Üniversitesi’nde..
    29. Kadına yönelik şiddetle mücadele..
    30. ETÜ’lü öğrenciler projelerini sergiledi
    Mehmet Metiner'den yeni parti açıklaması! "Davutoğlu'na Başbakan iken söyledim..."
    Mehmet Metiner'den yeni parti açıklaması! "Davutoğlu'na Başbakan iken söyledim..."
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Yeni partide görev alacak mı? Mehmet Görmez'den açıklama geldi
    Yeni partide görev alacak mı? Mehmet Görmez'den açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu