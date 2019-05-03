İşgal döneminde Turgutlu’yu anlattılar

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TUBEM) tiyatro topluluğu tarafından hazırlanan ve işgal döneminde Turgutlu’yu konu alan ‘Küllerinden Doğan Kasaba’ isimli tiyatro oyunu izleyici ile buluştu.

TURBEM Tiyatro Topluluğu Turgutlu’da bir ilki gerçekleştirerek, işgal döneminde Turgutlu’yu konu alan ‘Küllerinden Doğan Kasaba’ isimli tiyatro oyunu izleyici ile buluştu. 25 Mayıs 1919’ da başlayan Yunan işgaline karşı, Mustafa Kemal ve Türk ordusu gelene kadar kahramanca direnen Turgutlu halkını konu alan oyunun yazarı ve yönetmeni Aysel Baylan ve Gönül Özkaradayı yaparken oyun tek perde halinde sahnelendi. Oyunda Yunan egemenliği altında yaşamak zorunda kalan atalarımızı ve bu egemenliği zulme dönüştürüp Turgutlu’da yanmamış yer bırakmayan Yunanlıların acımasızlığını anlatılırken, Mustafa Kemal ve Kasabalalılar’ın vatanını savunmak için verdiği mücadelede sahnelendi. Oyunu izleyenler duygu dolu anlar yaşarken, oyuncular da dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyun sonunda Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser tiyatro ekibi adına yönetmenler Aysel Baylan ve Gönül Özkaradayı’ya çiçek takdim ederek Belediye Başkanı Çetin Akın adına oyuncalara teşekkür belgesi sundu.

TUTSO Konferans Salonu’nda sahnelenen oyunu Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri MüdürüEvren Erbaş Ser, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, daire müdürleri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda Turgutlulu tiyatro sever vatandaş izledi.