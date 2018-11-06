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İşgal devleti İsrail 19 Filistinliyi alıkoydu

Barbar İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

06 Kasım 2018 Salı 12:29
İşgal devleti İsrail 19 Filistinliyi alıkoydu

Barbar İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 19 Filistinli gözaltına alındı.

Sorgulamaya aldı

Açıklamada ayrıca gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği öğrenildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 12:29
  1. Batı Şeria
  2. Doğu Kudüs
  3. İsrail
  4. Filistin

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