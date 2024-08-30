İşgal çetesi 'insani bölge' olduğunu iddia ettiği bölgeyi yıktı!
İşgal kuvvetleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 22 gün süren saldırıları sırasında Tel Aviv tarafından "insani bölge" olduğu ileri sürülen bölgeye su sağlayan hatları yıktığı belirtildi.
İşgal kuvvetleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 22 gün süren saldırıları sırasında Tel Aviv tarafından "insani bölge" olduğu ileri sürülen bölgeye su sağlayan hatları yıktığı belirtildi.
Gazze Sivil Savunma Tedarik ve Ekipman Müdürü Muhammed el-Mugayyir, işgal kuvvetlerinin sabah saatlerinde çekildiği Han Yunus'ta 10 Filistinlinin cesedinin bulunduğunu kaydetti.
şgal kuvvetlerinin geri çekilmesiyle, bölgede altyapı, konutlar, hayati binalar ve yollarda meydana gelen geniş çapta tahribatın ortaya çıktığını aktaran Mugayyir, "İsrail ordusu saldırıları sırasında insani olduğunu iddia ettiği bölgelerde halka su sağlayan ana su hatlarını yok etti." dedi.
Mugayyir, sivil savunma ekiplerinin, enkaz altındaki, yol ve caddelerdeki kayıpları arama çalışmaları yürüttüğünü belirtti.