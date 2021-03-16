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Dünya İşgal altındaki Filistin'de vaka sayıları korkutuyor
Dünya

İşgal altındaki Filistin'de vaka sayıları korkutuyor

Katil İsrail tarafından işgal ve abluka altına alınan Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısındaki korkutan artış sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:08:00 -
İşgal altındaki Filistin'de vaka sayıları korkutuyor

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 397 kişinin testinin de pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1891'inin işgal altındaki Batı Şeria'da, 208'inin Doğu Kudüs'te, 298'inin de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 561'e, toplam vaka sayısının da 241 bin 286'ya yükseldiği kaydedildi. 

Hastalardan 183'ünün durumunun ağır olduğu, 215 bin 235 kişin iyileştiği ifade edildi. 

Hastaneler alarm veriyor 

Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle özellikle Batı Şeria'daki hastanelerin çoğunda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda. 

Salgının böyle devam etmesi halinde Batı Şeria'daki sağlık sektörünü daha da zor günlerin beklediği belirtiliyor.

Vatandaşlarını aşılayan İsrail, Filistinlileri görmezden geliyor

Uzmanlar, İngiltere varyantı mutasyonlu virüsün hızla yayılması ve yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Filistin'deki vaka sayılarının arttığını ifade ediyor.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen kendi işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Tel Aviv yönetimi, 8 Mart'tan itibaren İsrail'de ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan Batı Şeria'daki 135 binden fazla Filistinli işçiyi aşılamaya başlamıştı.

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