İşgal altındaki Filistin'de bir haftalık bilanço! 82 noktada çatışmada meydana geldi, 7 kişi yaralandı
İşgal altındaki Filistin'de geçtiğimiz bir hafta içinde 82 noktada çatışma meydana geldi. Bir Filistinli şehid olurken, işgal rejiminin sözde askerlerden ve yerleşimcilerden de 7 kişi yaralandı.
9 Temmuz Cuma günü 15 noktada çatışma meydana geldi. Bu çatışmalarda işgal rejimi Filistinlilerin üzerine ateş ederken, Filistinli direnişçiler de molotof kokteylleriyle karşılık verdiler.
Yaşanan olaylarda işgal rejiminin sözde askerlerden ve Yahudi yerleşimcilerden 5 kişi yaralandı. Meydana gelen çatışmalarda Filistinlilerden 25 kişi gerçek mermiyle, 75 kişi lastik kaplamalı mermiyle yaralanırken, onlarca kişi de atılan gaz bombalarından etkilendi.
Cumartesi günü Kusra'da meydana gelen çatışmalarda da Muhammed Ferid Hasan adında 21 yaşında bir Filistinli genç şehid oldu.