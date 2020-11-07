İSG sınav soruları ve cevapları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı bugün yani 7 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Sına sonrasında sınav soruları , cevapları ve sonuçların açıklanacağı tarih açıklanmaya başladı. Peki İSG sınav soruları ve cevapları açıklandı mı 2020?

İSG sınav soruları ve cevapları açıklandı mı 2020?

İSG soruları ve cevapları için araştırmalar şimdiden başladı. Aylardır hazırlandıkları sınava bugün giren adayları, İSG soruları ve cevaplarının yayınlanmasının ardından alacakları puanı tahmin edebilecek. Geçtiğimiz yıllar baz alınırsa İSG soruları ve cevap anahtarı 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Binlerce adayın katılım gösterdiği İSG sonuçları 7 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.