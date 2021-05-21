9 Mayıs'ta yapılması planlanan 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, tam kapanma sebebiyle 30 Mayıs Pazar gününe ertelendi. Adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, İSG sınav giriş yeri nasıl öğrenilir?

İSG sınav giriş belgesi indir? İSG sınav giriş belgesi nereden indiriliyor?

İSG sınav giriş belgeleri yayımlandı. Konu hakkında ÖSYM, “30 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 30 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-İSG/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır” denildi?

İSG sınavı nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavıdır.

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