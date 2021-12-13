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Eğitim İSG 2022 ne zaman? İSG başvuruları ne zaman alınacak?
Eğitim

İSG 2022 ne zaman? İSG başvuruları ne zaman alınacak?

İSG başvuruları ne zaman alınacak? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na hazırlananlar 2022 yılında sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2022 İSG ne zaman yapılacak? İSG 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-13 11:49:00 -
İSG 2022 ne zaman? İSG başvuruları ne zaman alınacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na başvuru yapmak isteyenler merakla ÖSYM 2022 takvimini bekliyordu. ÖSYM 2022 sınav takvimini açıkladı ve İSG tarihi belli oldu. Peki, 2022 İSI başvuruları ne zaman alınacak?

İSG 2022 ne zaman? İSG başvuruları ne zaman alınacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 15 Mart 2022'de yapılacak. İSG başvuruları 25 Mart-4 Nisan tarihleri arasında alınacak. İSG geç başvuru tarihi olarak ise 12 Mart 2022 açıklandı. İSG sonuçları ise 7 Haziran 2022'de ilan edilecek.

İSG sınavı nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavıdır.

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