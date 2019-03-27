İşe yerleştirme vaadiyle 222 bin 500 lira çarptı Mersin'de, "devlet büyüklerini tanıdığını" söyleyerek, işe yerleştirme garantisiyle 24 kişiyi dolandıran kadın gözaltına alındı.

Mersin'de, "devlet büyüklerini tanıdığını" söyleyerek, resmi kurumlarda işe yerleştirme vaadinde bulunduğu 24 kişiyi toplam 222 bin 500 lira dolandırdığı öne sürülen kadın gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran 4 kişi, G.T'nin kendilerine "devlet büyüklerini tanıdığını" söylediğini ve kentteki resmi kurumlarda işe yerleştirme vaadinde bulunduğunu belirtti. 20 kişiye aynı tezgah Bu kişiler, vaadini yerine getirme karşılığında kendilerinden toplam 45 bin 500 lira aldığını öne sürdükleri kadından, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine araştırma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, G.T'nin benzer yöntemle Mersin'deki 20 kişiyi daha dolandırdığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan G.T'nin, 24 kişiyi toplam 222 bin 500 lira dolandırdığı öne sürüldü. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

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