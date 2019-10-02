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"İşe gidiyorum" dedi bir daha geri dönmedi

Van'da 24 gün önce "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrılan gençten haber alınamıyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 16:14
"İşe gidiyorum" dedi bir daha geri dönmedi

Van'ın Erciş ilçesinde "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrılan 17 yaşındaki Yakup Taş'tan 24 gündür haber alınamıyor.

"Allah rızası için haber verin"

İlçeye bağlı Vanyolu Mahallesi’nde ikamet eden 4 çocuk babası Abdulvahap Taş (48), 8 Eylül'den beri oğlundan haber alamadığını belirterek, gören veya yerini bilenlerin insaniyet namına güvenlik güçlerine veya kendilerine haber vermesini istedi. Oğlunun kaybolduğunu güvenlik güçlerine de bildirdiğini anlatan Abdulvahap Taş, "Oğlumun hayatından endişe duyuyorum. 8 Eylül tarihinde ‘işe gidiyorum’ diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadık. Durumu polise ve jandarmaya da bildirdim. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Oğlum Yakup, 4 çocuğumun 3'üncüsüdür. 24 gündür arıyoruz. Gittiği her yerden hemen bize haber verirdi. Ama günlerdir ne bir telefon ne de bir mesaj alabiliyoruz. Hayatından endişe duyuyoruz. Görenlerin, bilenlerin Allah rızası için güvenlik güçlerine veya bizlere haber vermelerini istiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 16:14
  1. Van'ın Erciş ilçesi
  2. Yakup Taş
  3. Abdulvahap Taş
  4. güvenlik güçleri

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