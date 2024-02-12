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Medya İsdav’dan Akit’e ziyaret
Medya

İsdav’dan Akit’e ziyaret

Yeniakit Publisher
2024-02-12 10:21:00 - 2024-02-12 10:21:27
İsdav’dan Akit’e ziyaret

Mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

İstanbul Stratejik Düşünce Eğitim Sağlık ve Araştırmalar Vakfı Genel Başkanı Mustafa Şatıroğlu ve Uluslararası Kudüs Derneği Başkanı Suat Gün, Küçükçekmece’de bulunan merkez binamıza nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette ev sahipliğini Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı.

Ziyarette güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Mustafa Şatıroğlu şöyle konuştu: “Türkiye’de sivil toplum kuruluşları olarak şöyle bir fikri savunmak zorundayız. Bu da Filistin’in tek vatan, tek devlet, tam bağımsız bir Filistin olmalıdır.

Ortadoğu'da barış özgür Filistin'den geçer

Ortadoğu’da barışın temeli bağımsız Filistin devletinden geçer. İsrail eğer aklını başına toplarsa bağımsız Filistin sınırları içerisinde nasıl yaşamları gerektiği hususunu kararlaştırabiliriz. Biz bir fikir ve düşünce hareketiyiz. Bizim için temel konu Filistin’in bağımsızlığıdır. Diğer İslam ve Arap yöneticileri ele alırsak maalesef İsrail ve ABD’nin belirlediği politikalar doğrultusunda hareket ediyorlar. Onların bu fikri savunarak ortaya bir inisiyatif koymalarının mümkün olduğunu söylemek hayaldir. İsrail’de hâkim yönetimin dizginlenmesi de zor görülüyor. Onları dizginleyecek ana tema Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde yaşayan 85 milyon ve Türk ve İslam dünyasının öncülüğünde olmalıdır. İnsanlık uyanmalıdır. Bu uyanış hareketinde de en önemli görev Türklere düşüyor. Bizim tam bağımsız bir Filistin diyerek her yerde haykırmamız gerekiyor. İki devletli çözüm, çözüm değildir” ifadelerini kullandı.
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