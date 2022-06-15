İşçisi, memuru, emeklisi temmuz zammını bekliyor

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından dolayı küresel çapta yaşanan ekonomik kriz, Türkiye’de 15 milyona aşkın çalışanı etkiledi. Bu durumu gören hükümet de yol haritasını belirlemeye başladı.

Beklenti arttı

Türkiye’de 2 yılı aşkın süredir devam eden ve dünya çapında küresel bir krize sebep olan Covid-19 salgınının yankıları sürüyor. Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılardan dolayı artan enflasyon asgari ücretlinin belini bükmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ocak ayında milyonlarca aileyi rahatlatmak asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Ancak devam eden pandemi ve 24 Şubat tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla artan maliyetler, bu zammı eritmeye başladı. Gitgide yükselen maliyetler, yeni bir zam beklentisini de beraberinde getirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temmuz ayına ilişkin verdiği zam mesajı milyonlarca işçiyi heyecanlandırdı.

Gözler enflasyon rakamlarında

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon oranı da emekli, memur ve işçinin maaşına yapılacak zam oranını belirleyecek en büyük etkenlerden biri haline geldi. TÜİK tarafından ilan edilen ilk 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 35.64 olarak kesinleşti. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zam oranı için gözler, 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuna çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den iyi haber geldi.

Çalışanları korumak vazifemiz

Bilgin, şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye ekonomik dalgalanmalara, enflasyona rağmen büyümeyi sürdürüyor. O halde enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeği korumak bizim vazifemiz. Zaten bunu kamuoyuna Cumhurbaşkanımız, defalarca tebliğ etti. Biz emeği, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde temmuz dönemi var. Özel sektör emeklilerini ve eski Bağ-Kur’luları da kapsayan bir çalışmamız var. Onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Yani temmuz ayında bütün çalışanların yüzlerini güldürecek hiç olmazsa ‘Enflasyona karşı benim devletim benim yanımda’ dedirttirecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.”