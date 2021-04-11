İşçilerinin parasını ödemeyen Maltepe Belediyesi: Bakın Halk Tv'ye bir haber için kaç lira ödemişler!

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CHP'li belediyeler vatandaşın parasını savurmaya devam ediyor. CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 18 günlük 'yazarlık atölyesi' için Enver Aysever'e 238 bin 500 lira bedel belirlemesinden sonra, bir skandal da Maltepe Belediyesi'nde ortaya çıktı. Alkollü araç kullanırken kaza yapıp olay yerinden kaçan CHP'li Ali Kılıç yönetimindeki Maltepe Belediyesi'nin, Halk Tv'ye bir haber karşılığında 113 bin 870 lira para ödediği öğrenildi.

Belge sosyal medyada hızla yayıldı

Halk Tv tarafından Maltepe Belediyesi'ne kesilen fatura sosyal medyada hızla yayıldı.



'CHP tıkır tıkır soyuyor'

Maltepe Belediyesi'nin temizlik işçileri gasp edilen hakları sebebi ile greve çıkmış, ilçe bu sebeple çöp yığınına dönmüştü. İşçilerin parasını ödemeyip, haklarını gasp eden Maltepe Belediyesi'nin Halk Tv'ye bir haber bedeli için 113 bin 870 lira ödemesine tepki yağdı. Sosyal medya hesabı twitterda CHP tıkır tıkır soyuyor' hashtagh'i ile onbinlerce paylaşım yapıldı.