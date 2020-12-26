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Siyaset İşçilerin maaş ve ikramiyelerini ödeyemeyen CHP'li Karalar'dan işçiye zam 'müjde'si!
Siyaset

İşçilerin maaş ve ikramiyelerini ödeyemeyen CHP'li Karalar'dan işçiye zam 'müjde'si!

İşçilerin maaş ve ikramiyelerini ödeyemeyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan 'işçilere zam' müjdesi geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:04:00 -
İşçilerin maaş ve ikramiyelerini ödeyemeyen CHP'li Karalar'dan işçiye zam 'müjde'si!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Yeni dönemde asgari ücret 3 bin 100 liranın altında açıklansa dahi biz de en düşük işçi ücreti 3 bin 100 liar olacak." dedi.

'En düşük işçi maaşı 3 bin yüz lira olacak'

Adana'da yerel televizyonların ortak canlı yayınına katılan CHP'li Karalar'ın maaş ve ikramiyelerini ödemediği işçiye 'zam' müjdesi vermesi hayretle karşılandı. Pazartesi günü belirlenecek 2020 yılı asgari ücretine gönderme de bulunan CHP'li Karalar, "Yeni dönemde asgari ücret 3 bin 100 liranın altında açıklansa dahi biz de en düşük işçi ücreti 3 bin 100 liar olacak." dedi. Bu 'müjde'yi veren CHP'li Başkan ödeyemedikleri işçi ücretlerine de değindi.

'2019 yılının işçi alacaklarını ödeyeceğiz' sözü

Göreve geldiği 2019 yılı Mart ayından itibaren 2020'ye kadar olan; ikramiye, mesai, yol ve bayram parası ödemelerinin tamamının yapılacağını belirten 2020 yılına ait işçi alacaklarının ne zaman ödeneceğine değinmedi.

6 ay maaş alamayan işçiler, iş durdurma kararı almıştı

Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki işçiler, yaklaşık 6 ay maaş alamayınca Eylül ayında iş durdurma kararı almıştı. Öte yandan seçimler öncesinde 'Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız' sözünü veren CHP'li Karalar, göreve geldikten sonra 2 bin 500 çalışanın işine haksız gerekçelerle son vermişti.

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Yorumlar

Ulvi

Şaka gibi..´´MAAŞINA ZAM İŞİNE SON´´ DAHA DOĞRU SLOGAN OLUR.CHPLİ BELEDİYE ÇALIŞANLARI..Bu haber sizi korkutmalı..Ne zaman zam açıklaması yapsalar arkasından işçi silkeliyorlar dikkatinize..
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Serkan

Önce geldiğinden beri ödemediğin maaşları öde,vaatlerine emekçinin karnı tok,!!
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